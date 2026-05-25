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Il voto in provincia di Cosenza, ecco i sindaci eletti – I NOMI

20 i Comuni con meno di 15mila abitanti coinvolti nella tornata amministrativa 2026

Pubblicato il: 25/05/2026 – 18:14
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Il voto in provincia di Cosenza, ecco i sindaci eletti – I NOMI
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COSENZA La lunga giornata elettorale nei piccoli centri del Cosentino entra nel vivo con i primi risultati ufficiali. Sono venti i Comuni della provincia con meno di 15mila abitanti coinvolti nella tornata amministrativa 2026. Questi i primi verdetti del voto amministrativo nella provincia di Cosenza.
A Cerzeto la vittoria è andata a Silvio Geraldo Cascardo, eletto con un netto 63,13% delle preferenze pari a 524 voti. Cascardo ha superato con ampio margine Giuseppe Rizzo, fermo al 36,39% con 302 voti. Residuale il risultato del terzo candidato, Ottorino Riccioppo, che ha raccolto appena 4 voti pari allo 0,48%.
A Buonvicino, invece, il nuovo sindaco è Giuseppe Ciriaco Sionne. La sua affermazione è arrivata con il 46,98% dei consensi, corrispondenti a 709 voti. Sionne ha preceduto Angelina Barbiero, che si è fermata al 36,45% con 550 voti, mentre Salvatore Francesco Amoroso ha ottenuto il 16,57% delle preferenze pari a 250 voti.
Verdetto anche a Orsomarso, dove Alberto Bottone è stato riconfermato sindaco. Il primo cittadino uscente ha ottenuto 417 voti pari al 54,80% delle preferenze, superando Simone Rienti che si è fermato a 344 voti, corrispondenti al 45,20%.
A Falconara Albanese quorum superato e nuovo sindaco già eletto: Giuseppe Porco, unico candidato con la lista civica “Uniti per Falconara”, ha ottenuto il 61,54% dei consensi.
A Tortora non è stato superato il quorum.
A Grisolia Saverio Bellusci è eletto sindaco con il 60,85% delle preferenze pari a 886 voti. Sconfitto Antonio Longo, fermo al 39,15% con 570 voti.
A Paterno Calabro Santocarmine Beltrano è stato eletto sindaco con il 60,72% dei consensi pari a 575 voti. Lucia Papaianni si è fermata al 39,28% con 372 voti.
A San Pietro in Guarano Tiziana Agosto è sindaca con il 36,56% delle preferenze pari a 838 voti. Superati Mario Principe, fermo al 32,37% con 742 voti, e Francesco Acri che ha ottenuto il 31,06% con 712 voti.
Mario Nocito vince a Sant’Agata d’Esaro con il 57,96% (749 voti) contro lo sfidante Gian Carlo Raimondo (42,03%, 543 voti).
A Campana primo cittadino è Giacinto Parrotta con il 58,32% (529 voti). Sconfitto Agostino Chiarello che si è fermato al 41,68 (378 voti).
A Roggiano Gravina Francesco Zappone è stato eletto sindaco con oltre 2.220 voti. Sconfitto Salvatore De Maio, fermo a poco meno di 2.000 preferenze.
Sindaco di Marano Marchesato è stato eletto Agostino Napoli con il 46,36% (1.056 voti). Dietro di lui Giovanni Tenuta con il 42,76% (974 voti) e Eduardo Vivacqua con il 10, 89% (248 voti).
A Papasidero ha vinto Fiorenzo Conte con il 54,19% (252 voti). Sconfitti Luca Oliva (45,16% con 210 voti) e Andrea Adduci (0,65% con 3 voti).
A Dipignano ha vinto Eugenio Gallo con il 33,88% (927 voti). Battuti Antonio Crescibene (28,47% con 779 voti), Andrea Giannotta (22,88% con 626) e Gaetano Sorcale (14,77% con 404).

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