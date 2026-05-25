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«Vittoria straordinaria di Cannizzaro. Abbiamo già iniziato a costruire un’altra Reggio»

Il governatore e vicesegretario di Forza Italia commenta l’elezione di Cannizzaro

Pubblicato il: 25/05/2026 – 18:19
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«Vittoria straordinaria di Cannizzaro. Abbiamo già iniziato a costruire un’altra Reggio»
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LAMEZIA TERME «Francesco Cannizzaro nuovo sindaco di Reggio Calabria! Abbiamo già iniziato a costruire un’altra Reggio.  Da oggi, ancora di più. Una vittoria straordinaria». Così sui social il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto.

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