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amministrative 2026
«Vittoria straordinaria di Cannizzaro. Abbiamo già iniziato a costruire un’altra Reggio»
Il governatore e vicesegretario di Forza Italia commenta l’elezione di Cannizzaro
Pubblicato il: 25/05/2026 – 18:19
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LAMEZIA TERME «Francesco Cannizzaro nuovo sindaco di Reggio Calabria! Abbiamo già iniziato a costruire un’altra Reggio. Da oggi, ancora di più. Una vittoria straordinaria». Così sui social il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto.
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