Vinitaly and the City, Bricolo: «È un’edizione che riteniamo ancora migliore della precedente»

da vinitaly and the city

SIBARI La scommessa continua. Dopo due edizioni che hanno consolidato il format, Vinitaly and the City torna in Calabria per il terzo anno consecutivo, confermando la collaborazione tra Veronafiere e Regione Calabria. Un progetto che, secondo il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, ha già dimostrato la sua efficacia nella promozione del comparto vitivinicolo regionale. «Siamo alla terza edizione dopo due appuntamenti che hanno avuto un grande successo», aggiunge Bricolo, attribuendo il risultato «alla determinazione della Regione Calabria», con il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo che hanno sostenuto l’iniziativa fin dall’inizio. Per il presidente di Veronafiere, i vini calabresi stanno vivendo una fase di crescita anche sui mercati internazionali. «Stanno ottenendo sempre più successo nel mondo, ma è importante continuare a raccontarli. Sono un’eccellenza del nostro Paese che merita di essere conosciuta in tutti i continenti».

Un lavoro che non si esaurisce nei giorni della manifestazione. La collaborazione tra Veronafiere e Regione Calabria prosegue durante tutto l’anno attraverso iniziative promozionali e appuntamenti internazionali, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del vino calabrese all’estero. «Era fondamentale essere protagonisti anche qui, sul territorio», sottolinea Bricolo. «Lo stiamo facendo nel migliore dei modi grazie all’alleanza tra Veronafiere e tutto lo staff della Regione Calabria. Il risultato è un’edizione che riteniamo ancora migliore della precedente». (redazione@corrierecal.it)

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