Sfida serrata a Castrolibero: Serra avanti su Perrotti

amministrative 2026

CASTROLIBERO Prime indicazioni dal voto amministrativo a Castrolibero, uno dei comuni più importanti dell’area urbana cosentina, dove le proiezioni delle elezioni comunali delineano una sfida serrata tra Francesco Serra e Nicoletta Perrotti.

Secondo i dati parziali, Serra è in vantaggio con una percentuale vicina al 45%, seguito da Perrotti che si attesterebbe attorno al 40%. Più distaccato Pasquale Villella, fermo al momento intorno al 15%.

L’affluenza definitiva si è attestata al 72,43%, un dato particolarmente alto che conferma il forte coinvolgimento della cittadinanza.A differenza di altri grandi comuni del Cosentino chiamati alle urne, Castrolibero non prevede il ballottaggio. Questo significa che sarà eletto sindaco il candidato che riuscirà a ottenere anche un solo voto in più rispetto agli avversari, rendendo decisiva ogni preferenza espressa nelle urne.La candidatura di Francesco Serra rappresenta uno degli elementi più sorprendenti di questa tornata elettorale. Sindaco facente funzioni dopo l’approdo di Orlandino Greco in Consiglio regionale, Serra inizialmente aveva lavorato, insieme alla maggioranza uscente, alla costruzione della candidatura unitaria di Nicoletta Perrotti. Successivamente, però, ha deciso di rompere gli equilibri politici e scendere direttamente in campo con la lista “Insieme per Castrolibero”, aprendo di fatto una competizione interna all’area amministrativa che aveva governato il Comune negli ultimi anni.Le prime proiezioni sembrano premiare proprio questa scelta, con Serra avanti nella corsa alla fascia tricolore grazie a una campagna elettorale incentrata sulla continuità amministrativa e sull’esperienza maturata alla guida del Comune negli ultimi mesi.

Nicoletta Perrotti, sostenuta dalla lista “Rinascita Civica”, ha invece rappresentato l’altra anima della maggioranza uscente, proponendosi come figura di rinnovamento nel segno della continuità politica con l’esperienza amministrativa degli ultimi anni. La sua candidatura era stata inizialmente considerata quella più vicina all’unità del gruppo di governo cittadino, ma la discesa in campo di Serra ha inevitabilmente spaccato il fronte moderato e civico. Più staccato Pasquale Villella, candidato della lista “Cambia-Menti”, sostenuto anche dai simboli “Partecipazione è Libertà” e “Castrufrancari nel Mondo”. Villella è figlio di uno storico esponente dell’area Pci-Pds-Ds.

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