Elezioni a Serra San Bruno, Barillari verso la riconferma. Staccati Damiani e Tassone

amministrative 2026

SERRA SAN BRUNO Alfredo Barillari, sindaco uscente, verso la riconferma alle elezioni comunali di Serra San Bruno. Il candidato sindaco con la lista “LiberaMente” ha ottenuto, al momento, 1245 voti con il 46,34%, seguito da Vincenzo Damiani con “Rinascita Comune”, ferma per ora al 33,49% con 900 voti ottenuti. Più staccato Adriano Tassone, terzo candidato con “La Restanza”, con 542 voti e il 20,17%. Qualora i risultati venissero confermati, per Barillari sarebbe il secondo mandato di fila dopo le ultime elezioni del 2020, quando vinse contro la lista “Uniti per Serra” di Antonio Procopio. L’affluenza alle ore 15 è stata del 60,61%, in lieve calo rispetto alla precedente del 62,71%. (redazione@corrierecal.it)

In aggiornamento

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