Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro sarà il nuovo sindaco

Amministrative 2026

REGGIO CALABRIA Sarà Francesco Cannizzaro il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Il vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia e coordinatore del partito in Calabria, candidato per il centrodestra più Azione, alla terza proiezione di Opinio Rai su un campione del 22%, otterrebbe il 69,1% dei consenti. Il candidato di centrosinistra, sindaco facente funzioni di Reggio, Domenico Battaglia, otterrebbe il 21,7%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo avrebbe il 5,1%. Riguardo ai voti reali, lo spoglio sta andando avanti a rilento. Al momento sul sito Eligendo, con 8 sezioni scrutinate su 196, Cannizzaro è al 71,34% e Battaglia al 24,84%

Le reazioni

“Le mie più sincere congratulazioni a Francesco Cannizzaro per la sua straordinaria vittoria alle amministrative di Reggio Calabria, un risultato che premia l’impegno e la passione con cui si è speso in una campagna elettorale particolarmente intensa. L’elezione di Cannizzaro al primo turno conferma, una volta di più, la capacità di Forza Italia di proporre agli elettori candidati autorevoli e programmi seri e concreti ma, altresì, di essere forza aggregante. A Francesco Cannizzaro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà guidare Reggio Calabria con competenza, serietà e una visione di crescita e opportunità per il futuro”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi.

“Gli elettori hanno premiato la competenza, l’amore per la propria terra, la determinazione e la passione di Francesco Cannizzaro, consegnandogli una vittoria schiacciante già al primo turno. È un risultato straordinario, che riconosce la sua capacità di aggregare consenso attorno a un progetto serio e credibile, sostenuto da un’ampia coalizione di centrodestra. Sono certo che saprà fare benissimo, dando alla città il futuro che merita. Congratulazioni e buon lavoro all’amico e collega Francesco”. Così in una nota Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia.

“Congratulazioni all’amico Francesco Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria. Una vittoria straordinaria, con percentuali impressionanti che testimoniano il grande radicamento sul territorio di Francesco e la forza del centrodestra a trazione Forza Italia nell’intero territorio reggino. Francesco riconquista il Comune di Reggio Calabria dopo anni di amministrazione di centrosinistra e lo fa compiendo una scelta non semplice, ma dettata da un profondo senso di responsabilità e dal grande amore per la sua città: lasciare il Parlamento per mettersi al servizio della sua comunità. In questi anni ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane, politiche e amministrative. Per questo sono certa che saprà essere un sindaco autorevole, capace, concreto e vicino ai cittadini, guidando Reggio Calabria con visione, equilibrio e passione. A Cannizzaro rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro: sono sicura che saprà scrivere pagine importanti per il futuro della sua città”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

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