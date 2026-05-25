Manifestazione per l’ospedale di Cosenza, l’appello di Franz Caruso ai colleghi sindaci

la mobilitazione del 26

COSENZA Il sindaco Franz Caruso, ha chiamato a raccolta i colleghi sindaci della provincia di Cosenza per sollecitarli a partecipare alla manifestazione di domani, martedì 26 maggio, in piazza Kennedy, alle ore 18, a difesa dell’ospedale Hub di Cosenza, promossa dai Comitati Cittadini e dalle associazioni territoriali.

L’appello ai colleghi è stato inviato da Franz Caruso già dalla scorsa settimana con una lettera nella quale il primo cittadino del capoluogo ha sottolineato la necessità di affrontare il tema senza alcuna contrapposizione campanilistica, ribadendo come la difesa dell’Ospedale HUB nel capoluogo rappresenti una battaglia che riguarda l’intera provincia di Cosenza e il diritto dei cittadini ad una sanità efficiente, moderna ed accessibile.

“Difendere il diritto del nostro territorio ad avere un ospedale HUB a Cosenza – ha scritto nella lettera Franz Caruso – non può essere considerata una questione circoscritta alla città capoluogo, ma deve necessariamente investire tutta quella vasta area territoriale che ha sempre trovato nell’Ospedale di Cosenza un punto di riferimento insostituibile per i servizi sanitari di primissima necessità”.

Il sindaco Franz Caruso ha evidenziato, inoltre, come la permanenza dell’HUB a Cosenza rappresenti una scelta di efficienza, equilibrio territoriale e tutela dei servizi sanitari per tutta la provincia.

“Perseguire questo obiettivo – ha aggiunto Franz Caruso – significa operare una scelta che consentirà di servire in maniera equilibrata non soltanto l’area urbana e i territori a nord della provincia, ma anche le aree a sud, ad est e ad ovest, che altrimenti rischierebbero di essere ulteriormente penalizzate da una diversa collocazione”.

Nel rivolgere l’invito ai colleghi sindaci, Franz Caruso ha chiesto una partecipazione ampia e istituzionalmente rappresentativa alla manifestazione di domani, martedì 26 maggio, auspicando la presenza dei primi cittadini con la fascia tricolore, quale segnale forte e unitario a sostegno di una scelta strategica per il futuro della sanità provinciale.

“La qualità dell’assistenza sanitaria, l’organizzazione dei servizi e la capacità di garantire cure rapide ed efficaci ai cittadini – ha concluso il sindaco Franz Caruso – passano dalla difesa di un presidio ospedaliero centrale, accessibile e funzionale come l’HUB di Cosenza”.