Nisticò: «La salute è un diritto, la prevenzione un dovere»

l’intervista

PIZZO «L’umanizzazione delle cure è uno dei temi più importanti quando si discute di sanità, assume rilevanza per la salute pubblica e per il miglioramento delle cure offerte ai cittadini, indipendentemente da dove vivono». A dirlo è Robert Giovanni Nisticò presidente dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) tra gli ospiti del convegno “Curarsi è prendersi cura“, in programma questa mattina dalle ore 11:00 nel Palazzo della Cultura, a Pizzo e promosso dal Gruppo editoriale Corriere della Calabria.

«La Calabria sta andando nella direzione giusta, va sostenuta e supportata»

«Ringrazio il Corriere della Calabria, anche per conto dell’Agenzia del Farmaco, e sono lieto di poter contribuire alla discussione sulla sfide della sanità calabrese: la mia regione di origine ad alla quale sono particolarmente legato. Le testimonianze di pazienti che hanno scelto di curarsi in Calabria, da voi raccolte e raccontate, testimoniano il buon lavoro svolto negli ultimi anni dal sistema sanitario regionale. Penso che la Calabria stia andando nella direzione giusta e per questo motivo va sostenuta e supportata», prosegue Nisticò.

Il paziente è al centro della mission di Aifa. «Siamo impegnati a ridurre i tempi della burocrazia per rendere più efficienti i processi valutativi e autorizzativi e consentire tempi rapidi nella consegna dei farmaci, senza trascurare la sicurezza e la vigilanza in relazione all’impatto sulla pratica clinica. Siamo anche consapevoli dei costi elevati delle nuove terapie e dobbiamo lavorare sulla sostenibilità», sostiene ancora il presidente di Aifa.

Il lavoro sinergico con le regioni

Nisticò illustra i dettagli della strategia di Aifa a supporto della programmazione sanitaria e di iniziative di formazione e informazione, utile soprattutto alle Regioni, per individuare criticità e soluzioni. «Abbiamo adottato un nuovo regolamento e rinforzato il legame con le regioni affinché anche le decisioni dell’Agenzia italiana del farmaco possano trovare un riscontro a livello locale senza ulteriori ostacoli nell’accesso delle terapie. I tempi oggi sono maturi per mettere in atto modelli sanitari più partecipativi, i pazienti sono sempre più informati, consapevoli del loro processo di cura, organizzati in associazioni, ma dobbiamo puntare a rafforzare la ricerca e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e del trattamento tempestivo di queste malattie».

La salute è un diritto, la prevenzione un dovere

«La salute è un diritto», ricorda Nisticò e «la prevenzione è un dovere, molto spesso trascurato». Nel primo anno da presidente dell’Agenzia «ho avviato l’iniziativa “Aifa ascolta”, un filo diretto con l’associazione dei pazienti con l’obiettivo di valorizzare il contributo che possono dare al miglioramento dell’assistenza farmaceutica. La voce dei pazienti è cruciale in tutte quelle situazioni cosiddette grigie, come nel caso delle terapie avanzate, delle terapie che nascondono incertezza. Il coinvolgimento delle associazioni assicura la prossimità rispetto alle esigenze dei pazienti, umanizzando il processo di approvazione dei farmaci». (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato