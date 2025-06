A Simeri Crichi «sbocciano i cantieri»

gli investimenti

«In questo momento, a Simeri Crichi, sono aperti o lo saranno a breve 29 cantieri. Diversi milioni di euro di investimenti per dare, ad esempio, scuole più sicure ai nostri studenti, strade più percorribili e illuminate ai nostri automobilisti». Lo scrive questa mattina sui social il sindaco di Simeri Crichi, Davide Zicchinella. «Maggiori servizi (asili nido, piazze, aule mensa, parchi giochi, centri sociali, centri antiviolenza), valorizzazione del nostro patrimonio ambientale. Un lungomare».

«E, contemporaneamente stiamo lavorando per ottenere altre risorse per migliorare i nostri cimiteri, la viabilità interpoderale, le strutture sportive, il patrimonio artistico e architettonico, l’ambiente ed il territorio. Instancabilmente. Tutto in poco più di 18 mesi di attività amministrativa. Perché volere può essere potere anche nella pubblica amministrazione. Perché un comune importante come Simeri Crichi meritava assolutamente di più, meritava che una storia di abbandono, ritardi, inconcludenza e troppe parole diventasse #Tuttaunaltrastoria», conclude il primo cittadino.

