le verifiche

LAMEZIA TERME Prima della metà della prossima settimana, il Tribunale di Lamezia Terme si esprimerà sulle verifiche in corso in alcune delle sezioni elettorali relativamente alle Comunali.

Secondo alcune fonti, il magistrato Rosario Aracri, che segue la questione per conto del Tribunale lametino, ha chiarito nel pomeriggio odierno che dovrà valutare i materiali di alcune sezioni e poi verbalizzare le rispettive risultanze. Per quanto appreso, si tratta di un lavoro che non potrà essere concluso prima di mercoledì prossimo.

A conclusione delle verifiche in corso, le parti politiche potranno presentare proprie note oppure osservazioni.

