Escursionisti tedeschi smarriti a Mormanno, salvati dai Vigili del fuoco

la disavventura



MORMANNO Il Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza, su richiesta dei Carabinieri, è intervenuto questa mattina con la squadra del distaccamento di Castrovillari per un’operazione di soccorso nel Comune di Mormanno in località Acqua della Pietra. L’intervento si è reso necessario in seguito alla segnalazione del mancato rientro di due escursionisti di nazionalità tedesca, partiti nella giornata di ieri e ospiti presso un agriturismo della zona. È stata rinvenuta la loro autovettura, elemento che ha permesso di restringere l’area di ricerca. Nella ricerca la sala operativa regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria ha attivato la procedura per l’intervento aereo, con l’invio dell’elicottero Drago VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme. L’equipaggio elisoccorritore ha individuato e recuperato i due dispersi, che sono stati trovati in buone condizioni generali di salute. Successivamente, sono stati trasferiti nel punto di raccolta dove era presente la squadra di terra dei Vigili del Fuoco di Castrovillari.