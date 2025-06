«Puntiamo sulle nostre eccellenze per raccontare una Calabria bella e straordinaria»

merano wine festival

CIRÒ MARINA «Ogni volta riscontriamo grande successo e capace organizzativa della Calabria quando si organizza una manifestazione importante. Abbiamo cercato di raccontare in questi anni una regione diversa». Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha partecipato all’inaugurazione della seconda giornata di Merano Wine Festival, a Cirò Marina. «È motivo di orgoglio, il fatto che tanti produttori possano mostrare le loro eccellenze. Innamoratevi di questa regione, più di quanto siano stati innamorati i calabresi nei decenni passati. Siamo affetti dalla sindrome di Calimero, riteniamo di essere votati per forza ad un destino negativo. Per fortuna qualcosa sta cambiando». Per il governatore, le eccellenze possono e devono raccontare il territorio. «Dobbiamo potenziare questo racconto, può essere il veicolo per raccontare una Calabria è davvero molto bella e appunto straordinaria».

