Utilizzava la casa al mare per nascondere un’arma clandestina, arrestato

controllo del territorio

CIRO’ MARINA I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata di iniziativa, hanno arrestato nella flagranza dei reati di porto abusivo di arma clandestina, munizioni e ricettazione un sessantanovenne del luogo. L’attività di ricerca, condotta presso due distinte abitazioni di proprietà del soggetto, ha consentito di rinvenire nella mansarda della prima, nascosti in una valigia in un armadio di ferro, una fondina da pistola in pelle e una boccetta di olio per armi, chiari indizi della presenza di armi da fuoco. Sulla base degli elementi e delle informazioni raccolte, i militari hanno esteso le attività di perquisizione anche presso una seconda abitazione, dove, sopra un mobile della sala da pranzo, l’uomo aveva occultato, ben nascosta in un panno, una pistola Beretta cal. 7.65 con matricola abrasa, perfettamente funzionante e completa di caricatore, e circa novanta proiettili dello stesso calibro. Per il soggetto sono quindi scattate le manette, e l’arresto per la detenzione dell’arma clandestina e delle munizioni a disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, che ha richiesto al Tribunale la convalida dell’arresto, avvenuta nella mattinata del 7 giugno.

Controlli antidroga

Sempre nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, e in particolare dell’Aliquota Radiomobile del NOR, articolazione devoluta al servizio di pronto intervento e al controllo del territorio, hanno rivolto particolare attenzione al consumo di sostanze stupefacenti e al rispetto del Codice della Strada, effettuando mirati controlli. Una persona, infatti, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Crotone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovata, a seguito di perquisizione personale, in possesso di cinque dosi di cocaina, mentre un’altra persona è stata segnalata alla Prefettura di Crotone quale assuntore di stupefacenti per il possesso di una modica quantità di marijuana. Sono stati effettuati, ancora, controlli a tappeto sul rispetto del Codice della Strada, elevando 17 contravvenzioni per un totale di oltre 13.000€: tre per mancanza della prevista revisione periodica, due per essersi posti alla guida di un veicolo con patente scaduta, quattro per mancato possesso della carta di circolazione, due per guida senza patente perché mai conseguita, una per mancata precedenza ad un’intersezione, una per il mancato uso di cinture di sicurezza e due per mancanza di targa. Altre due sanzioni, ancora, sono state irrogate per mancanza della prevista polizza assicurativa RCA, con conseguente sequestro del mezzo. Nel complesso, le pattuglie impiegate hanno controllato 167 persone e 127 autovetture.

