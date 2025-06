Maltrattamenti in famiglia, emessi due divieti di avvicinamento nel Crotonese

la misura

CROTONE Nei giorni scorsi, a Cirò Marina (KR) e Torre Melissa (KR), i Carabinieri hanno eseguito due distinti provvedimenti cautelari emessi dal Gip presso il Tribunale di Crotone su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei quali vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un uomo di ventitré anni, di Cirò Marina, indagato per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti della mamma, e a carico di un uomo di cinquantadue anni, di Melissa, indagato per il medesimo reato nei confronti della moglie e delle quattro figlie maggiorenni.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip, a Cirò Marina, in particolare, il giovane indagato, con cadenza quasi quotidiana, avrebbe insultato, denigrato e minacciato la mamma, anche per futili motivi, aggredendola da ultimo, alla fine del mese di aprile, con una violenta testata al sopracciglio per il solo fatto di avergli sconsigliato l’assunzione di caffè nella prima serata.

Gli accertamenti condotti subito dopo le denunce sporte dalle persone offese, in due occasioni distinte, hanno evidenziato, come spesso accade, un quadro di minacce e vessazioni che andavano avanti da lungo tempo. Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri a carico degli indagati è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Crotone, che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare. Il Gip, accogliendo le richieste, ha disposto, in entrambi i casi, per gli aggressori, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ad una distanza di almeno 500 metri, e con l’applicazione del braccialetto elettronico. I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari, e, all’esecuzione delle misure cautelari, seguirà il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.