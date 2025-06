Conferma Mangialavori, Daffinà: «Una bella notizia, non nutrivamo alcun dubbio»

il commento

VIBO VALENTIA «E’ anzitutto una buona notizia per il territorio vibonese oltre che per la Calabria, guidata dal presidente Roberto Occhiuto che in lui ha sempre riposto piena fiducia, e per l’intero Paese, la riconferma di Giuseppe Mangialavori alla guida della Commissione Bilancio della Camera. Una notizia che, per la verità, non mi sorprende e che attendevo in assoluta serenità, nella certezza che i parlamentari avrebbero valutato nella giusta maniera, il lavoro straordinario effettuato, in questi tre anni, dal parlamentare di Forza Italia della provincia di Vibo». Così in una nota, il subcommissario alla depurazione, Tonino Daffinà. «Non bisogna dimenticare, d’altronde, – rimarca Daffinà – quale straordinario apporto Giuseppe Mangialavori abbia saputo apportare al nostro territorio. Grazie al suo lavoro certosino ma incredibilmente efficace, sono arrivati finanziamenti che hanno consentito di aprire cantieri significativi in ogni centro della provincia di Vibo. Nelle circostanze in cui ho avuto modo, anche nella mia qualità di subcommissario alla depurazione di rapportarmi con lui, ne ho potuto apprezzare l’assoluta disponibilità e l’impegno per la valorizzazione della nostra terra. Nella rimanente parte della legislatura, che si concluderà con le prossime elezioni politiche, sono certo -conclude – che saprà ulteriormente distinguersi, interpretando nella maniera più autentica, il gravoso ruolo che gli è stato assegnato, con quella responsabilità, trasparenza, linearità, serietà che lo hanno sempre contraddistinto».

