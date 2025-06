Le imprese cosentine crescono dopo il primo trimestre nero del 2025

aspettando la convention

COSENZA «La provincia di Cosenza ha un tasso di crescita di imprese, nei primi mesi del 2025, pari allo 0,227%: una percentuale superiore rispetto al dato della Calabria (0,121%), e dell’Italia dello (0,200%)». A dirlo il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, al Corriere della Calabria. Il centro studi dell’Ente camerale bruzio, sul proprio portale, ha fornito un report che restituisce una fotografia dell’attuale situazione economica della vasta provincia bruzia. Analizzando i dati riferiti al mese di Aprile 2025 è possibile notare come le sedi di società presenti nel registro imprese siano 65.315 (+149 rispetto a Marzo 2025), mentre le imprese attive sono 55.471 (+125 rispetto al mese precedente). Interessante anche il dato riferito alla presenza di start up innovative sul territorio cosentino: 81 (il 46% opera nel settore informatico).

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA di Cosenza su dati Infocamere, Unioncamere e Anpal

Per quanto riguarda invece la distribuzione delle aziende, il 56,30% sono imprese individuali, 29,19% società di capitali, l’11% società di persone e infine 3,49% altre forme giuridiche di imprese.

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA di Cosenza su dati Infocamere, Unioncamere e Anpal

Le imprese femminili e straniere

Altro dato interessante riguarda le imprese femminili. Le analisi settoriali del comparto Agricoltura, Silvicoltura, Pesca frutto delle elaborazioni dell’Ufficio Studi CCIAA di Cosenza su dati Infocamere, Unioncamere e Anpaldal certificano una perdita importante di imprese. Rispetto al primo trimestre del 2024, sono 247 quelle in meno. Lieve flessione anche per il settore costruzioni (- 45 imprese) mentre la riduzione di quelle legate al commercio all’ingrosso è pari a – 295. Numeri interessanti riguardano anche la presenza sul territorio cosentino di imprese straniere. Nel settore manufatturiero, gli imprenditori si sono dimostrati capaci di resistere ai venti di crisi, mentre sono state chiuse una ventina di imprese nei settori “agricoltura” e “costruzioni”. Nel settore commercio al dettaglio, le imprese che hanno abbassato la saracinesca nel primo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sono ben 302.

La Convention mondiale delle Camere di Commercio

Lo stato di salute delle imprese sarà oggetto di discussione nella tre giorni – dal 21 al 23 giugno – della 34esima Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE): un evento di portata globale che riunirà oltre 200 delegati provenienti da 63 Paesi, rappresentanti delle 86 CCIE attive nel mondo, istituzioni italiane e imprese locali. Una straordinaria occasione per il territorio calabrese, ospitata a Cosenza. Il momento clou sarà il convegno Destinazione Calabria: un dialogo strategico tra pubblico e privato per valorizzare talenti, investimenti e visione internazionale, ospitato lunedì 23 giugno alle 09:30 al Palazzo dell’Economia di Cosenza. Un’occasione per riflettere sul ruolo strategico della regione nei processi di internazionalizzazione, attrazione di capitali e valorizzazione delle competenze. Interverranno rappresentanti istituzionali, esperti e Presidenti delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. (f.b.)

