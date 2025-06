Gioia Tauro, scoperto minimarket abusivo: 50 kg di carne e formaggi non tracciati

i controlli

REGGIO CALABRIA Un minimarket abusivo dentro casa: è quanto scoperto dai carabinieri della Stazione di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, all’interno dell’abitazione di una donna di 60 anni residente a Rosarno, denunciata per gravi violazioni in materia igienico-sanitaria e commerciale. L’indagata, infatti, svolgeva attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e ortofrutticoli in totale assenza di autorizzazioni. Nel corso del controllo, i carabinieri hanno rinvenuto circa 50 chilogrammi tra carni e formaggi, privi di qualunque tracciabilità e conservati in condizioni igienico-sanitarie fortemente inadeguate. Alla luce degli accertamenti svolti, la donna è stata denunciata per i reati di vendita di sostanze alimentari non genuine e di esercizio abusivo di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.