Lamezia-Toronto: Air Transat riprende il volo no-stop il 12 giugno

la novità

LAMEZIA TERME Air Transat, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, continua l’impegno sull’Italiae rilancia il Volo no-stop Lamezia Terme – Toronto operativo da giovedì 12 giugno al 2 ottobre 2025. La rotta sarà operativa con 1 frequenza settimanale, ogni giovedì, fino al 2 ottobre. Il volo Lamezia-Toronto rappresenta l’unico Volo no-stop dalla Calabria verso il Canada, consolidandosi come riferimento per i passeggeri calabresi per Toronto. “I voli da Lamezia costituiscono da oltre 30 anni l’unico collegamento no-stop dalla Calabria, Lamezia a Toronto, rappresentando un servizio consolidato sul mercato italiano che garantisce ai viaggiatori un’offerta competitiva e di qualità per raggiungere Toronto – commenta Tiziana Della Serra, MD Rephouse e Head Sales & Marketing – Air Transat opererà dal 12 giugno fino al 2 ottobre con 1 volo no-stop a settimana Lamezia-Toronto, il giovedì. Tutti i voli sono disponibili in GDS”. I voli sono operati con aeromobili A330-300 o A330-200, offrono ai passeggeri il massimo comfort durante il viaggio transatlantico. Il bagaglio a mano e i pasti sono sempre inclusi sui voli di Air Transat dall’Italia e su tuttu i livelli di tariffe: Budget, Standard e Flex. Le Tariffe in Economy class e Club class di Air Transat disponibili in GDS su piastrina TS-649 e offrono diversi livelli di flessibilità e servizi. Le Tariffe di Air Transat dall’Italia includono il bagaglio a mano su tutti i livelli.

