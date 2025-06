Mangialavori: «Riconferma bipartisan, apprezzato il lavoro svolto»

il commento

ROMA Il deputato di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, è stato confermato presidente della commissione Bilancio della Camera. «Una riconferma che mi gratifica tantissimo. Ho ricevuto un consenso assoluto, sia dalla maggioranza, ma anche dalle opposizioni, questo è il segno che il lavoro svolto è stato apprezzato», dice al Corriere della Calabria.

La commissione bilancio è una camera di compensazione particolarmente complicata, «un ruolo impegnativo, un punto di osservazione privilegiato che aiuta a comprendere le necessità dei vari territori restituendo un quadro assolutamente realistico della situazione». Motivo per il quale è fondamentale garantire la neutralità della carica. «Mi sono spogliato della mia veste partitica. Ho cercato di condurre in questi anni il lavoro come un presidente deve fare e sono felice che il lavoro svolto in commissione sia stato apprezzato da tutti». (f.benincasa@corrierecal.it)

