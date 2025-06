Morte Ilaria Mirabelli, chiesto processo per il fidanzato

la vicenda

COSENZA La Procura di Cosenza ha chiesto il processo per Mario Molinari, indagato per la morte della fidanzata Ilaria Mirabelli. Il 52enne cosentino è accusato di omicidio stradale. Ilaria Mirabelli ha perso la vita il 25 agosto del 2024 sulla strada per la Sila mentre era in auto con Molinari con il quale aveva una relazione da alcuni mesi. La vettura sulla quale la vittima viaggiava assieme al suo fidanzato è finita fuori strada e il corpo della giovane è stato trovato a 50 metri di distanza. Ma sin dal primo momento la dinamica dell’incidente stradale non ha convinto gli inquirenti che hanno avviato le indagini. La Procura aveva aperto un fascicolo inizialmente contro ignoti. Ma poi sul registro degli indagati è stato iscritto lo stesso Molinari. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti ulteriori accertamenti sulla Volkswagen Up sulla quale i due viaggiavano. La famiglia della 39enne – molto conosciuta negli ambienti del Cosenza Calcio – da mesi chiede che sia fatta luce sulla tragica morte di Ilaria. Subito dopo l’incidente lo stesso Molinari andò in ospedale perché rimase ferito e come da prassi fu sottoposto a esami per valutare eventuale assunzione di alcol e droghe. I test diedero esito positivo. Molinari ha sempre professato la sua innocenza parlando di un incidente stradale e specificando che alla guida dell’auto c’era la sua fidanzata. Ma l’ipotesi della Procura e’ che alla guida ci fosse proprio lui. Ora la parola passa al gup che dovrà decidere se rinviarlo a processo o archiviare.

