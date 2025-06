Il “day after” di Occhiuto. Al Mef per l’uscita dal commissariamento della sanità

la trattativa

ROMA Mattinata di lavoro a Roma sulla sanità per il presidente della Regione Roberto Occhiuto. A poche ore dall’annuncio sui propri canali social del ricevimento di un avviso di garanzia da parte della Procura di Catanzaro, oggi il governatore, tra gli altri appuntamenti, si è recato al ministero dell’Economia e delle Finanze per ulteriori interlocuzioni in vista dell’auspicata uscita della Calabria dal commissariamento in sanità: è stato lo stesso Occhiuto a renderlo noto in una storia su Instagram. L’eventuale uscita dal commissariamento della sanità dovrà essere decisa dal governo e – riferiscono fonti qualificate – in queste settimane sono costanti i contatti tra la struttura commissariale e i vertici ministeriali per approfondire il dossier. Nei giorni scorsi lo stesso Occhiuto, all’evento “Curare è prendersi cura” organizzato a Pizzo dal gruppo editoriale del Corriere della Calabria, ha affermato che «il governo è disponibile» a far concludere dopo ormai 15 anni, il commissariamento della sanità calabrese, specificando peraltro che parallelamente l’obiettivo è anche quello di uscire dal piano di rientro, l’altra “camicia di forza” che secondo Occhiuto condiziona in modo pesante la sanità calabrese. (a. c.)

