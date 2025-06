Detenzione di cartucce di carabina, assolto un 42 enne cosentino

la sentenza

COSENZA Il tribunale di Cosenza ha assolo A.M. di 42 anni perché il fatto non sussiste. L’imputato (difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo) era accusato di detenzione nella propria abitazione di 9 cartucce calibro 30.06 Browning per carabina. I carabinieri di Lattarico il 3 dicembre 2021 in seguito ad un controllo nell’abitazione dell’imputato, hanno rinvenuto «all’interno di una fuciliera chiusa a chiave», una carabina e altre armi e munizioni tra le quali le 9 cartucce poi divenute oggetto di contesa. Per i giudici, la pubblica accusa «non ha fornito alcun elemento dal quale ricavare il momento nel quale A.M. sia venuto in possesso delle munizioni», motivo per il quale il reato è da considerarsi «consumato». (f.b.)