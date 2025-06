La piazza di Bivona appena ristrutturata già distrutta: «Atto ignobile che non rimarrà impunito»

LA DENUNCIA

Una piazza nuova, ancora neanche inaugurata e già vandalizzata. È quanto successo a Bivona, frazione del capoluogo vibonese, che stamattina ha trovato divelta una parte della pavimentazione della nuova piazza, appena ristrutturata con fondi Pnrr e costata oltre un milione e 200 mila euro.

La parte in legno della pavimentazione è stata ricoperta da tracce di gomma, causate presumibilmente da motocicli, e in alcune parti si sono sollevate e divelte diverse tegole. Danni da migliaia di euro che indignano comunità e amministrazione.

«Stanotte le solite bestie hanno pensato bene di distruggere lo spazio antistante la Tonnara a Bivona», si è sfogato l’assessore alla cultura Stefano Soriano. «Sono sempre gli stessi ma stavolta questo atto ignobile non rimarrà impunito. Invito i cittadini di Bivona a non tacere e denunciare questo gruppetto di “animali”, con tutto il rispetto per gli animali che sono di gran lungo migliori e più rispettosi dello spazio che li circonda. Come amministrazione faremo di tutto per punire i responsabili ma serve anche uno scatto d’orgoglio dei cittadini per isolare questa gente e punire questi comportamenti». Al vaglio della Polizia locale le telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili. (ma.ru.)

