Il Pnrr e la Calabria: concluso un terzo dei cantieri finora avviati

CATANZARO «In Calabria tra novembre 2021 e marzo 2025 sono stati avviati lavori pari al 58 per cento delle gare aggiudicate»: lo rivela il rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia della Calabria con riferimento al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il report fa una “fotografia” sullo stato di attuazione del Pnrr in Calabria, ricordando anzitutto che «a maggio 2025, risultavano assegnati 5,6 miliardi per interventi da realizzare in Calabria o a favore di soggetti privati che operano in regione, il 4 per cento del totale nazionale. In rapporto alla popolazione le risorse assegnate erano superiori alla media italiana (rispettivamente 3.033 e 2.428 euro pro capite). Con riferimento alle aree tematiche in cui si articola il Piano, il 65 per cento delle risorse è ad oggi destinato alle misure dedicate alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (missione 1), alla rivoluzione verde e transizione ecologica (missione 2) e all’istruzione e ricerca (missione 4). La responsabilità maggiore delle risorse assegnate fa capo a enti nazionali e ai Comuni, competenti rispettivamente per il 31 ed il 21 per cento degli importi. Le risorse direttamente attribuibili a soggetti di natura privata rappresentano circa il 15 per cento; questi ultimi sono coinvolti nella realizzazione del Piano anche indirettamente come esecutori delle opere di pubblica utilità».

Ne report la Banca d’Italia cita i dati dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e del portale della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato al monitoraggio del Piano (Italia Domani), dati dai quali si evince che «in Calabria a fine 2024 le gare bandite per appalti pubblici collegate a progetti del Piano erano quasi 8.000, per un valore di 2,0 miliardi di euro (circa il 60 per cento delle risorse che necessitano di una gara), di cui il 78 per cento destinato alla realizzazione di opere pubbliche. In Calabria le gare si caratterizzavano in prevalenza per una ridotta dimensione (il 60 per cento non raggiungeva i 500.000 euro). Ai Comuni era riconducibile circa il 40 per cento del loro valore (il 70 per cento del numero), mentre quelle bandite dalle Amministrazioni centrali rappresentavano un terzo dell’ammontare complessivo, denotando un peso meno elevato rispetto alle aree di confronto (rispettivamente 45 e 43 per cento nel Mezzogiorno e in Italia). Alla fine di aprile 2025 – prosegue Bankitalia – le gare aggiudicate per opere pubbliche ammontavano a 1,4 miliardi di euro, l’87 per cento del valore complessivo bandito (quota leggermente maggiore della media delle regioni del Mezzogiorno e del Paese). I tassi di aggiudicazione erano più elevati per le Amministrazioni centrali, superiori al 90 per cento del valore, mentre più lento risultava l’avanzamento delle gare gestite dalla Regione e riferibili principalmente alla missione 6 (salute), per le quali si registravano tassi di aggiudicazione del 73 per cento». La Banca d’Italia tira così le somme: «Secondo nostre elaborazioni sui dati della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce EdilConnect), in regione tra novembre 2021 e marzo 2025 sono stati avviati lavori pari al 58 per cento delle gare aggiudicate, una quota superiore rispetto alle aree di confronto (rispettivamente 52 e 54 per cento); un terzo dei cantieri avviati risultava concluso alla fine dello stesso periodo, un dato di poco inferiore alla media nazionale». (c. a.)

