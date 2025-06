Investimenti Zes unica, Campania in testa. Calabria a metà classifica

il report

ROMA La maggiore quota degli investimenti si è registrata in Campania, con una percentuale del 35,74%, in Calabria la percentuale è pari all’8,77%: lo rileva la Corte dei Conti con riferimento allo stato di attuazione del “Piano strategico Zes unica”. La Zes unica– come si ricorderà – è un’area che comprende le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) e dal 1° gennaio 2024 sostituisce le precedenti Zes, offrendo incentivi fiscali e semplificazioni amministrative per attrarre investimenti e stimolare la crescita economica. La magistratura contabile ha stilato una relazione sulla base dei dati comunicati dalla Struttura di missione della Zes (Zona economica speciale) unica, soffermandosi sugli aspetti dell’autorizzazione unica e dei crediti di imposta.

I dati

Con riferimento all’autorizzazione unica, sulla base dei dati della Struttura di missione Zes la Corte dei Conti specifica che «nel 2024, risultano pervenute 866 istanze di autorizzazione unica, di cui numero 723 dal 1° marzo 2024. Nel medesimo anno, risultano essere stati emessi 416 provvedimenti di accoglimento (relativi anche a istanze presentate nel corso del 2022 e del 2023)… Dal 1° gennaio al 9 aprile 2025, risultano pervenute 260 domande di autorizzazione unica e sono stati rilasciati 164 provvedimenti... I dati comunicati permettono di individuare anche un miglioramento nel tempo di gestione delle istanze accolte nel corso del 2024. In particolare, nel corso del 2024, le autorizzazioni (relative anche a istanze presentate nel corso del 2022 e del 2023) sono state accordate entro un termine medio di 98,5 giorni di calendario, mentre i provvedimenti positivi relativi alle sole istanze depositate dal 1° marzo 2024 sono stati rilasciati con il tempo medio di 53,7 giorni. Per quanto riguarda il credito di imposta Zes, sempre sulla scorta dei dati della Struttura di missione, secondo la Corte dei Conti «allo stato, è possibile rilevare che la maggiore quota degli investimenti si è registrata in Campania, con una percentuale del 35,74%»: quanto alle altre regioni, seguono nell’ordine la Sicilia con il 21,38%, la Puglia con il 18,5%, la Calabria con l’8.77% (900 strutture, con un valore medio degli investimenti pari a 382mila euro), e poi a scendere Sardegna, Abruzzo, Basilicata e, ultima, Molise.

Conclusioni

Per la Corte dei Conti «l’adozione del Piano strategico rappresenta un fattore di rilancio dei territori inclusi nella Zes unica. In tale ottica, rimane decisiva l’attuazione del monitoraggio sull’impatto delle misure adottate e un’incisiva azione amministrativa di competenza della Struttura di missione, con la finalità di progressiva implementazione delle due direttrici fondamentali dell’intervento oggetto di controllo concomitante, ossia la semplificazione amministrativa e le agevolazioni fiscali, e soprattutto di garanzia dei risultati attesi». (c. a.)

