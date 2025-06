Sbarra sottosegretario con Meloni, la delusione degli ex leader Cisl

il caso

ROMA “Come mio collega di tanti anni di sindacato non posso che fargli gli auguri di buon lavoro. Ma al sottosegretario del governo delle destre dico che mi troverà fortemente ancorata ai banchi dell’opposizione”. Così, a Repubblica, Annamaria Furlan, oggi senatrice Iv, che ha guidato la Cisl dal 2014 al 2021, prima di Sbarra, da lei stessa proposto come segretario generale. Del suo ingresso nel governo “non sono del tutto stupita – aggiunge – avevo notato che il rapporto tra Sbarra e la presidente del Consiglio era molto stretto. Tradita? No, è una scelta personale. Forse delusa. Ritengo impossibile per una persona con la mia storia entrare a far parte di un governo che ritiene che le mamme con un bambino da zero a un anno debbano essere incarcerate, e che quando gli operai ricevono un messaggino telefonico che li avvisa del licenziamento e vanno in strada a protestare possano essere arrestati, rischiando il carcere. I provvedimenti di questo governo vanno in direzione contraria rispetto a quello che è sempre stato il mio patrimonio ideale e valoriale”. Un passaggio così repentino può danneggiare la Cisl? “Le scelte politiche sono del tutto personali, non nell’organizzazione. La storia della Cisl dimostra come l’autonomia sia sempre stata e rimanga un valore importantissimo. Nessuno può immaginare di condizionarla con le sue scelte partitiche. Chi immagina di poter mettere un cappello in testa di qualunque tipo alla Cisl, la conosce molto poco”. “Mi auguro con tutto il cuore che i rapporti tra le tre grandi confederazioni ripartano, me lo auguro anche per il bene del Paese, visto che il governo non ha uno straccio, neanche uno strapuntino di politica industriale”, conclude.

La delusione di Perrotta

“È inutile girarci attorno: la Cisl è andata a destra. E per chi ne conosce la storia, questa è una torsione politica oltreché un pugno nello stomaco”. Così, al Fatto Quotidiano, l’ex segretario Cisl Savino Pezzotta, già parlamentare Udc. “Sono turbato – aggiunge – Non pensavo si arrivasse a tanto. La poltrona a Sbarra è evidentemente un premio per una certa accondiscendenza rispetto al centrodestra. Sennò perché scegliere proprio lui?”. “Sull’operazione – dice poi – c’è il timbro del sindacato. Anche perché Fumarola invece di mettere qualche distanza, mi è parsa addirittura entusiasta per la nomina. Ora se prima si intravedeva un certo sbandamento verso questa destra, è stata aperta una porta e non avranno più limiti. Anche se in cuor mio spero ancora in qualche reazione interna. Ci si deve rendere conto che si sta tentando di collocare la Cisl su una base che non è la sua: la nostra storia è quella di un sindacato che nasce con una componente democristiana, una repubblicana e una socialdemocratica. Per questo non può essere di destra perché non è nel suo Dna. Spero che qualcuno si renda conto di questa torsione anche se dubito sia possibile il dissenso. Del resto non si può chiedere coraggio a chi vive di Cisl”. “Non è il primo sindacalista che cambia mestiere? Se Sbarra si fosse presentato magari tra qualche tempo alle elezioni, mettendoci la faccia di fronte agli elettori, sarebbe stato affar suo. Invece è passato dalla Cisl alla nomina a sottosegretario grazie al consenso di chi comanda. Che è tutt’altra cosa rispetto a casi come Franco Marini che si era conquistato spazi come dirigente di partito. Io stesso dopo la Cisl per due anni sono stato presidente della Fondazione Sud, poi ho fondato un movimento e mi sono candidato alle elezioni. Nel caso di Sbarra cosa vuole che pensi la gente?”.

