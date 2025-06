Simest 2025, confronto promosso da Confartigianato sulle nuove opportunità per le Pmi

l’evento

CATANZARO Sarà il Riva Restaurant di Falerna Marina, mercoledì 18 giugno dalle ore 15.00, a ospitare l’incontro promosso dalla Confartigianato di Catanzaro in collaborazione con Confartigianato Imprese Calabria e la Simest sul tema: “Le novità SIMEST 2025 per le micro e piccole imprese: nuove misure e nuove spese ammissibili”. L’appuntamento si inserisce in un momento positivo e decisivo per il sistema economico calabrese e meridionale. La sfida dell’internazionalizzazione rappresenta oggi una delle leve strategiche per la crescita delle piccole imprese, spesso escluse dai grandi mercati per mancanza di strumenti, formazione e visione di sistema. Le nuove misure SIMEST – società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – si pongono l’obiettivo di colmare questo divario, offrendo accesso agevolato al credito, co-finanziamenti pubblici e accompagnamento nei percorsi di sviluppo estero, anche in aree ad alto potenziale come l’America Meridionale e Centrale, oggetto del focus tematico dell’incontro. Apriranno i lavori i saluti istituzionali di: Vincenzo Bifano, presidente Confartigianato Catanzaro; Rosario Varì, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Calabria; Gabriella Degano, in rappresentanza di Confartigianato Imprese. Seguiranno gli interventi tecnici e programmatici di: Viola Di Caccamo, Simest Spa – Responsabile senior relazioni esterne; Dario Picardi, responsabile Desk Miami; Amleto Impaloni, segretario di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale; Vito Verrastro, componente del Team BPER Estero e internazionalizzazione d’impresa; Paolo Praticò, direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria. Le conclusioni saranno affidate a Silvano Barbalace, segretario regionale di Confartigianato Calabria. Al termine dei lavori le imprese potranno avere degli incontri individuali con i responsabili di Simest per approfondire le singole misure. L’incontro si propone dunque come un’occasione concreta di approfondimento sulle nuove opportunità offerte dalla programmazione SIMEST 2025, che introduce spese ammissibili ampliate, strumenti innovativi di supporto e nuove modalità di partecipazione, anche attraverso partner bancari e desk di collegamento territoriale. In un momento in cui la Calabria ha bisogno di rafforzare il proprio tessuto produttivo e posizionarsi in modo più competitivo sui mercati internazionali, Confartigianato ribadisce l’importanza di una governance condivisa dell’export e di una visione strategica che metta al centro le micro e piccole imprese, oggi più che mai motore della coesione economica e sociale del Mezzogiorno. Investire sull’internazionalizzazione significa costruire occupazione stabile, innovazione e crescita di lungo periodo. Ma significa anche superare l’isolamento delle nostre imprese, restituendo loro strumenti, competenze e prospettive.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato