Defilippo eletto Governatore del Distretto Rotary 2102 Calabria per l’anno rotariano 2027-2028

il riconoscimento

CATANZARO Il Rotary Club Catanzaro Tre Colli, che da oltre 20 anni è attivo nella città di Catanzaro, con orgoglio e con emozione, annuncia che Vincenzo Defilippo, socio fondatore e decano, è stato eletto Governatore del Distretto 2102 Calabria per l’anno rotariano 2027-2028. Il riconoscimento di grande prestigio premia non solo il suo lungo e coerente impegno all’interno del Rotary, ma anche una visione del servizio fondata sulla piena disponibilità, sulla condivisione e sulla partecipazione attiva nella vita del Club e del Distretto di un “socio – dichiara il Presidente Giuseppe Caputo – che ha sempre contribuito, con gratuità e innata generosità, a dar concretezza ad azioni finalizzate al bene comune”. Vincenzo Defilippo infatti, ha sempre rappresentato, nella sua militanza rotariana così come nella sua vita professionale -si ricorda che è il Presidente regionale di Federfarma – un modello di leadership collettiva e inclusiva, capace di ispirare e coinvolgere. Professionista stimato, farmacista e imprenditore fortemente legato al territorio calabrese, Defilippo ha portato nella sua esperienza rotariana i valori di integrità, di responsabilità sociale dimostrando un forte legame con la comunità di appartenenza. Il suo stile di servizio è profondamente radicato nella convinzione che il Rotary debba essere non solo un luogo di progettualità, ma anche uno spazio di crescita personale e collettiva, dove l’etica e la formazione rappresentano i punti cardinali. Nel suo primo messaggio da Governatore Designato, pronunciato durante il Congresso distrettuale tenutosi a Tropea dal 13 al 15 giugno, ha dichiarato: “Sono a disposizione per una collaborazione autentica e costruttiva, basata su un ascolto attivo, su una condivisione piena e concreta per intraprendere un lavoro le cui fondamenta siano i riferimenti etici, l’apprendimento formativo e la passione con la quale ho sempre vissuto il mio fare rotariano, professionale, umano.” Parole che sintetizzano con forza la visione di un Rotary che guarda al futuro mettendo al centro la persona, il dialogo e il valore del servizio reso con competenza, umiltà e spirito di squadra. Il Rotary Club Catanzaro Tre Colli, unito e riconoscente, esprime le più sincere congratulazioni a Vincenzo Defilippo, certo che saprà guidare il Distretto 2102 Calabria con equilibrio, entusiasmo e profondo senso di appartenenza, rendendo ancora più forte e visibile l’impatto positivo del Rotary nella nostra regione.

