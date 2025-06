Corruzione, condanna in appello per Manna e Petrini

la sentenza

SALERNO La Corte di Appello di Salerno ha condannato l’ex sindaco di Rende, Marcello Manna, e l’ex giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, Marco Petrini, alla pena di 2 anni e 2 mesi e venti giorni di reclusione, per il reato di corruzione in atti giudiziari relativamente al procedimento della Corte di Assise di appello a carico del boss Francesco Patitucci. I giudici di secondo grado hanno riqualificato la pena rispetto a quanto deciso in primo grado dove erano stati entrambi condannati alla pena di due anni e otto mesi. La Corte ha stabilito per entrambi l’interruzione perpetua di contrattazione con la pubblica amministrazione. Al centro dell’accuso lo scambio di una busta tra Manna e Petrini, avvenuto il 30 maggio 2019 nell’ufficio del magistrato e immortalato dai filmati acquisiti dalla Guardia di Finanza. Secondo l’ipotesi dell’accusa, all’interno della busta era contenuta la somma di 5mila euro in contanti, offerta da Manna per «sistemare» la sentenza in favore di Francesco Patitucci, suo assistito già condannato in primo grado a 30 anni per l’omicidio di Luca Bruni. Petrini, secondo il gup, avrebbe alterato «la dialettica processuale inquinando l’iter decisionale della Corte d’Assise d’Appello da lui presieduta», emettendo una sentenza favorevole nei confronti di Patitucci. Per Manna e Petrini, difesi dagli avvocati Francesco Calderaro, Nicola Carratelli e Riccardo Olivo, la Procura aveva chiesto la condanna a 6 e 8 anni. (redazione@corrierecal.it)

