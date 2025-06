Dispersa sul Pollino, recuperata escursionista in difficoltà

il salvataggio

CIVITA Una squadra della Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è intervenuta oggi pomeriggio a seguito della segnalazione, da parte del Comune di Civita (CS), del mancato rientro di un’escursionista. La donna, partita da sola in eco-bike da Civita, aveva raggiunto Colle Marcione e poi proseguito a piedi verso la vetta di Serra Dolcedorme (2267 m), la cima più alta del massiccio. Durante la discesa, ha perso l’orientamento nei pressi del Pino Loricato “Italus”, complice il peggioramento delle condizioni meteo. Grazie all’invio di un SMS Locator, è stato possibile individuare con precisione la sua posizione. Un tecnico del Soccorso Alpino ha mantenuto un contatto costante con la donna, monitorando il suo stato di salute e fornendo rassicurazioni fondamentali per affrontare l’attesa. Pioggia, nebbia, vento e grandine hanno complicato le operazioni, ma i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria sono riusciti a raggiungere l’escursionista, che è stata rifocillata, coperta e accompagnata in sicurezza fino a Colle Marcione, dove aveva lasciato la sua eco-bike.