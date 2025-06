Pd di Catanzaro, Francesco Pitaro propone la sua candidatura alla segreteria provinciale

l’annuncio

CATANZARO Francesco Pitaro, avvocato e già consigliere regionale, ha presentato la propria candidatura alla segreteria provinciale del Pd di Catanzaro.

«Sollecitato da tante amiche e amici – afferma Pitaro – e considerate le sfide che attendono l’area centrale della Calabria, in una fase che richiede alla politica capacità progettuale e di analisi dei nuovi scenari, ho deciso di mettere a disposizione del Pd il mio curriculum politico e professionale. Sono rispettoso delle altre scelte, ma sono del parere che il Pd provinciale, in coerenza con le linee programmatiche della segreteria regionale autorevolmente interpretate dall’onorevole Nicola Irto, debba compiere un salto di qualità, se vuole comprendere e guidare i mutamenti del nostro tempo.

Naturalmente il congresso è sovrano, ma non dubito che, essendovi la necessità che il Pd metta in gioco le sue risorse migliori, avendo anche chiaro il quadro delle gravi difficoltà in cui versano le due grandi città baricentriche della Calabria, il congresso farà le scelte giuste».

