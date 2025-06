Scarichi illeciti a mare tra Vibo e Lamezia, la rabbia di Occhiuto: «Siete dei criminali, vi troveremo» – VIDEO

lotta all’inquinamento

CATANZARO «Non sono arrabbiato per i fatti degli ultimi giorni, ma perché mi hanno portato i risultati della sonda Sar». Inizia così un video postato sui social del Presidente della Regione Roberto Occhiuto, nel quale annuncia i primi risultati della sonda utilizzata da quest’anno dalla Regione per verificare le condizioni del sottosuolo vicino al mare. Uno strumento utile a mappare il terreno, individuando condotte e tubature sotterranee al fine di controllare che gli scarichi siano correttamente collegati. «Abbiamo scoperto 7 potenziali anomalie, ovvero 7 potenziali condotte sottomarine che scaricano in maniera illecita in mare». La zona indicata dal governatore insieme ai tecnici è quella tra Pizzo, Vibo e Lamezia Terme. «Chi inquina il mare è un nemico della Calabria e chi lo fa addirittura costruendo una condotta illecita è un criminale». I controlli su tutto il litorale continuano, come annunciato anche dal procuratore di Vibo Camillo Falvo, aveva annunciato già oggi i campionamenti della stazione Anton Dhorn. La rabbia del governatore si riassume con un messaggio lasciato insieme al post: «Vi troveremo».

