Un nuovo inizio. Inaugurato a Rende lo showroom Bmw, Mini e Motorrad – VIDEO

RENDE Un paio di mesi fa, una mano ancora ignota ha distrutto i mezzi e parte della sede della storica “Calabria Motori”, concessionaria nella zona industriale tra Villa San Giovanni e Campo Calabro. La famiglia Ionà aveva subito risposto annunciando la volontà di non tirarsi indietro ma anzi di continuare ad investire in Calabria. Detto, fatto. Ieri sera a nella zona industriale di Rende, è stata ufficialmente inaugurata la nuova concessionaria Bmw e Mini: un concept assolutamente moderno per uno spazio destinato ai motori e alle due ruote. Presente anche Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia che si è detto fiero e orgoglioso di investire in Calabria grazie alla partnership ed al rapporto con la famiglia Ionà. «Siamo molto orgogliosi di aver iniziato questa relazione, questo rapporto con la famiglia Ionà nel 2022, soprattutto di averli scelti come partner per la Calabria. Il rapporto è nato a Campo Calabro e poi è cresciuto a Lamezia Terme con uno spazio Mini. E questo, a Rende, è un altro step importante e non definitivo», dice Di Silvestre. «È un altro step molto importante e devo dire che assume anche un significato particolare perché non è soltanto una bellissima concessionaria di automobili, ma è la casa dei nostri brand, quindi BMW, Mini e Motorrad e con questi nuovi standard, questo nuovo modo di interpretare le concessionarie, centriamo molto il concetto di casa e trasformiamo i nostri showroom da tradizionali a quasi atelier di moda», chiosa il presidente di Bmw Italia. Soddisfatto anche Andrea Castronovo, CEO BMW Bank GmbH. «Siamo molto orgogliosi di questa inaugurazione, partiamo come azienda che fa motori di aerei, ci evolviamo poi per le moto e atterriamo sulle auto».

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per festeggiare un nuovo inizio, una ripartenza dovuta e doverosa, come sottolinea al Corriere della Calabria l’imprenditore Emanuele Ionà. «È un momento magico, è il coronamento di un sogno e di un progetto concreto e nel nostro caso è anche una ripartenza, visti i recenti casi che hanno coinvolto la nostra azienda, ma che non ci hanno minimamente scalfito e non hanno minimamente scalfito il nostro entusiasmo». Emozionato, sorridente, Ionà sottolinea la vicinanza del presidente Di Silvestre. «Oggi ci troviamo a Rende, abbiamo il privilegio di rappresentare BMW su questo territorio e francamente, senza nessuna scaramanzia, penso che il successo non sia difficile da raggiungere. La presenza del presidente di Bmw Italia ci rende orgogliosi e fieri del lavoro svolto». (redazione@corrierecal.it)









