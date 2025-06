Una visione condivisa per accompagnare le Pmi verso i mercati internazionali

le sfide del futuro

CATANZARO C’è una Calabria che vuole uscire dall’isolamento, che intende posizionarsi sui mercati internazionali non più come fanalino di coda ma come protagonista, forte delle sue eccellenze produttive e di una nuova cultura d’impresa. È questa la visione che ha animato l’incontro promosso da Confartigianato Imprese Catanzaro, in collaborazione con Confartigianato Calabria e Simest, mercoledì 18 giugno al Riva Restaurant di Falerna Marina, sul tema: “Le novità SIMEST 2025 per le micro e piccole imprese: nuove misure e nuove spese ammissibili”. L’evento ha riunito imprenditori, tecnici, rappresentanti istituzionali e del mondo bancario per fare il punto sulle nuove opportunità offerte dalla programmazione Simest, che a partire dal 27 giugno metterà a disposizione delle imprese italiane – con particolare attenzione al Mezzogiorno – strumenti agevolati per la crescita all’estero, co-finanziamenti pubblici e accesso semplificato al credito. Dopo i saluti introduttivi del presidente provinciale di Confartigianato Catanzaro Vincenzo Bifano – alla presenza del presidente regionale Salvatore Ascioti e del segretario provinciale Raffaele Mostaccioli – è intervenuta in rappresentanza di Confartigianato Imprese Nazionale Gabriella Degano, che ha sottolineato l’urgenza di rafforzare il ponte tra le microimprese e l’estero: «La nuova piattaforma Simest è uno strumento fondamentale per superare gli ostacoli storici che hanno limitato la competitività delle nostre PMI. La crescita passa dall’innovazione e dall’internazionalizzazione, ma serve un accompagnamento reale, quotidiano. Ecco perché Confartigianato sta investendo tanto anche nella formazione, nell’assistenza tecnica e nella creazione di reti territoriali». Rosario Varì, assessore regionale allo Sviluppo economico, ha rilanciato l’impegno della Regione Calabria per un sistema produttivo più competitivo: «Il nostro obiettivo è creare un ecosistema favorevole, in grado di sostenere concretamente chi vuole esportare. Con Simest e con eventi come questo vogliamo fornire risposte alle imprese, ma anche creare fiducia. Stiamo lavorando su misure strutturali che incentivino l’export, e riteniamo fondamentale il contributo delle associazioni di categoria per far arrivare le opportunità sul territorio». Il cuore della giornata è stato l’approfondimento tecnico curato da Viola Di Caccamo, senior manager relazioni esterne di Simest Spa, che ha illustrato i dettagli delle otto linee di finanziamento previste dal nuovo piano. «Dal 27 giugno sarà possibile presentare domanda attraverso un portale rinnovato. Le novità più importanti? Contributi a fondo perduto fino al 20% per le imprese del Sud, spese ammissibili ampliate (inclusi costi di comunicazione, personale, software, logistica) e una linea dedicata all’internazionalizzazione verso America Latina e Africa, due mercati con altissimo potenziale». Dario Picardi, responsabile del Desk Miami, ha raccontato come funziona operativamente la struttura creata negli Stati Uniti in collaborazione con Confartigianato: «Abbiamo costruito un presidio fisico in Florida che consente alle aziende italiane di avere un punto d’appoggio, con agevolazioni doganali, supporto linguistico e relazioni istituzionali. Non si tratta solo di vendere prodotti, ma di aprire relazioni commerciali stabili. E molte imprese del Sud possono trovare lì un terreno fertile». Amleto Impaloni, segretario generale di Confartigianato Piemonte Orientale, ha portato l’esperienza del Nord Italia, lodando il modello di cooperazione tra territori: «Il nostro obiettivo è creare una rete che annulli le distanze tra le imprese. Siamo felici di condividere buone pratiche e di vedere che anche la Calabria si muove con una visione strategica e concreta». Sul fronte bancario, Vito Verrastro del team BPER Estero ha illustrato le sinergie tra il mondo finanziario e quello associativo: «Il sistema bancario non deve essere un ostacolo, ma un alleato. Accompagniamo le imprese non solo nel credito, ma nella preparazione alla sfida estera. Abbiamo desk internazionali in diversi Paesi e collaborazioni con ambasciate e camere di commercio italiane». Paolo Praticò, direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico, ha posto l’accento sulla necessità di trasformare i dati in scelte strategiche: «Per la Calabria, l’internazionalizzazione è una sfida che dobbiamo cogliere collettivamente, con coraggio e concretezza. I numeri ci dicono che solo una piccola parte delle imprese esporta: dobbiamo agire affinché le nuove misure diventino leva per una vera transizione verso l’apertura dei mercati. Lavoriamo con Simest e con partner bancari e territoriali per creare un ambiente favorevole, ma è necessario che le imprese si sentano protagoniste. Il nostro compito, come Regione, è dare visione e strumenti, ma serve un tessuto produttivo che si lasci accompagnare in questo salto di qualità». Ha chiuso i lavori Silvano Barbalace, segretario regionale di Confartigianato Calabria, che ha richiamato l’importanza dell’unità di intenti: «Oggi più che mai serve un patto territoriale per l’internazionalizzazione. Le misure ci sono, ma vanno portate nei territori, spiegate, tradotte nei linguaggi delle piccole imprese. Noi ci siamo: come Confartigianato abbiamo costruito desk, offriamo consulenze individuali e continuiamo a batterci perché anche la più piccola bottega possa trovare il suo spazio nel mondo. Dobbiamo crederci tutti insieme».

