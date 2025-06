Bimbo di 4 anni sfugge ai genitori e cade in piscina, è gravissimo

il dramma

BRESCIA Un bambino di 4 anni è in condizioni gravissime dopo essere caduto nella piscina di un impianto di Castrezzato, in provincia di Brescia. E’ accaduto intorno alle 15 di ieri. Il bimbo stava trascorrendo una giornata all’aria aperta con i suoi genitori che, in un attimo di distrazione, non si sono accorti che il figlio era finito in acqua. Il bambino è stato soccorso, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

«Il bimbo è in ospedale, in condizioni disperate». Così all’Adnkronos, Tiziano Alessandro Belotti, sindaco di Rovato, paese dei genitori del bimbo. «Il bimbo – ripercorre il sindaco – è caduto in acqua ieri pomeriggio alle 3. Era arrivato pochi minuti prima insieme al papà. E’ un ragazzino molto vispo e dunque il tempo di sistemare le cose ed è sfuggito andando a finire in acqua. La mamma era al lavoro, è arrivata più tardi e purtroppo ha assistito alla situazione». Le condizioni del bambino sono apparse subito serie: «Al momento – dice Belotti – non sembra dare segni di ripresa ed è attaccato alle macchine. I miei uffici conoscono bene la famiglia, che è una bella famiglia di due ragazzi molto giovani, con un unico figlio».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato