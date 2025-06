Le Camere di Commercio di «tutto il mondo» a Cosenza – VIDEO

una prima storica

COSENZA Una giornata densa di appuntamenti e ospiti istituzionali. Si è ufficialmente aperta la 34esima Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero, organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza. All’evento inaugurale ha preso parte tra gli altri il viceministro del Ministero delle imprese del Made in Italy, Valentino Valentini. «Il ruolo del governo è quello di incoraggiare una riforma che parta dal basso, dare il sostegno necessario affinché questa riforma abbia successo e soprattutto aiutare le camere a trovare una loro unità, condizione vantaggiosa per tutti», sostiene il viceministro ai nostri microfoni.

La convention ospita delle riunioni d’area suddivise tra le principali zone geoeconomiche del mondo: oltre ai delegati delle 86 camere di commercio provenienti da 63 paesi, sono presenti i vertici di Unioncamere, rappresentanti del sistema camerale italiano, istituzioni nazionali e locali e stakeholder del mondo imprenditoriale e associativo. «Quello che stiamo vivendo è un momento molto particolare, conosciamo tutti la situazione geopolitica che ci rende particolarmente preoccupati, per quanto ci riguarda anche le Camere di Commercio italiane all’estero, presenti in oltre 60 paesi, possono essere fare la loro parte», sostiene Andrea Prete presidente di Unioncamere. Gli fa eco Mario Pozza, presidente di Assocamerestero. «Le imprese italiane all’estero devono favorire l’economia italiana mentre le Camere di Commercio devono continuare a sostenere le piccole e medie imprese che rappresentano al meglio il Made in Italy: l’italianità è data dalla capacità dei nostri imprenditori di fare dei prodotti che tutti ci invidiano e ci copiano», conclude Pozza.



Andrea Prete



Valentino Valentini

La giornata per tutti i delegati è iniziata, questa mattina, con una splendida visita al centro storico di Cosenza e alla città dei Bruzi, un momento utile per scoprire le straordinarie bellezze del territorio. «Siamo soddisfatti e felici di ospitare a Cosenza la 34esima assemblea delle Camere di Commercio estere. Tutto il mondo è qui, nella città dei bruzi. Sono presenti delegati provenienti da 63 nazioni, sono iscritte alla tre giorni 87 Camere di Commercio di tutto il mondo. La cosa più bella è che parlano una sola lingua, l’italiano. Saranno tre giorni (fino a lunedì 23 giugno, ndr) di appuntamenti, di lavoro, di assemblee», ha sostenuto il presidente dell’Ente camerale bruzio Klaus Algieri. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato