Taekwondo, la calabrese Lorena Loria conquista l’argento nella tappa E3 Qualifier di Vršac

il traguardo

Il Comitato regionale Fita Calabria accoglie con grande soddisfazione il secondo posto di Lorena Loria nella categoria junior -49 kg, ottenuto nella prestigiosa tappa E3 Qualifier for Etu Grand Prix in corso a Vršac, in Serbia. «La medaglia d’argento di Lorena Loria – afferma il presidente del Comitato, Giancarlo Mascaro – è frutto di un percorso fatto di impegno, dedizione e disciplina costanti. Il risultato attesta l’ottima condizione dell’atleta e il valore del lavoro dei suoi maestri, Zeno Mancina e Jessica Talerico, della società Taekwondo in Fiore». Loria ha gareggiato in un contesto internazionale altamente competitivo, imponendosi con grande lucidità sino all’argento. «È segno – commenta Mascaro – della qualità della preparazione tecnica e mentale raggiunta dalla nostra tesserata sotto la guida dei suoi maestri, di riferimento per il movimento regionale. Questa affermazione – prosegue il presidente del Comitato regionale Fita Calabria – è un segnale importante per tutto il taekwondo calabrese. Continuiamo a costruire basi solide e a investire su un settore giovanile che sa esprimere talento, carattere e spirito sportivo. Lorena è di esempio per tanti giovani atleti della nostra Calabria». Il Comitato regionale si congratula con gli altri atleti calabresi impegnati nello stesso torneo, Ilaria Nicoletti, Francesco Carlone, Alessandro Perri e Roberto Tornello, ed esprime piena gratitudine a tutte le società che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo del taekwondo in Calabria.

