Schiacciato da un blocco di cemento di due tonnellate, operaio cosentino morto in provincia di Como

tragedia sul lavoro

COMO Era originario di San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, Antonio Giuseppe Patitucci, l’operaio di 57 anni morto sul lavoro questa mattina a Faloppio (Como), all’interno della ditta “Inerti e Asfalti”, in località Fornace. Il decesso è stato causato dalla caduta di un blocco di cemento del peso di circa due tonnellate e mezza, che lo ha schiacciato senza lasciargli scampo. Al momento dell’incidente la vittima era assieme a due colleghi, che lo hanno subito liberato dal peso del masso ma non hanno potuto nulla per salvargli la vita, così come nulla, poco dopo, hanno potuto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco intervenuti in forze. Sul luogo dell’incidente anche il sostituto procuratore della Repubblica di Como Giulia Ometto, i carabinieri e un team di tecnici di Ats. (Ansa)

