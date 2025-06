la nomina

SIDERNO Dal 19 maggio scorso, il Vice Questore della Polizia di Stato Francesco Muraca è il nuovo Dirigente del Commissariato di Polizia di Siderno.

Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, ha proseguito il proprio percorso accademico con una specializzazione in Studi sulla Pubblica Amministrazione all’ “Alma Mater Studiorum” di Bologna e l’abilitazione alla professione forense.

Vincitore del concorso per Commissario della Polizia di Stato nel 2009, ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia conseguendo contestualmente un master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Nel 2012, al termine del corso, è stato assegnato alla Questura di Crotone dove ha diretto l’Ufficio Volanti, ricoprendo anche l’incarico di Vice Capo di Gabinetto. Successivamente, nel 2015, è stato trasferito al Commissariato di Palmi, distinguendosi per la conduzione di complesse indagini di polizia giudiziaria in sinergia con la Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, come le operazioni “Grifone” e “Eyphemos”, che hanno colpito duramente le cosche di ‘ndrangheta attive nei territori di Seminara, Sant’Eufemia e Sinopoli.

Nel settembre 2020 è stato chiamato a dirigere il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica della Calabria, dove ha supportato le attività investigative e coordinato importanti interventi nei numerosi sbarchi sulle coste della regione.

Dal settembre 2023 ha prestato servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria, distinguendosi per l’efficace azione di contrasto alla criminalità e per l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio.

La sua nomina rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’azione della Polizia di Stato a tutela della sicurezza dei cittadini nella Locride.

Il Questore ed i colleghi gli augurano di mettere a frutto tutta l’esperienza maturata al servizio della collettività.

