Microcredito: il modello Enm e la sua efficacia in Calabria grazie alla sinergia con la Regione

LAMEZIA TERME Si è svolto presso il Centro Servizi Avanzati LameziaEuropa, l’incontro pubblico “L’impatto sociale delle attività dell’Ente Nazionale per il Microcredito nella Regione Calabria”. Un confronto ricco di testimonianze, dati e visioni, che ha evidenziato l’efficacia del microcredito come strumento concreto per l’inclusione economica, l’occupazione e la rigenerazione sociale nel Mezzogiorno e nelle aree più fragili. Sono stati presentati i dati ufficiali relativi all’impatto nazionale dell’ENM nel biennio 2023–2024: 6.245 finanziamenti erogati, 10.173 posti di lavoro generati (grazie a un moltiplicatore d’impatto pari a 1,63), una riduzione dello 0,4% del GAP occupazionale nazionale e 188 milioni di euro distribuiti a oltre 10.300 beneficiari. L’azione dell’ENM ha inciso anche sulla povertà, riducendo lo 0,132% del GAP in termini di popolazione e l’1,4% in termini monetari. In Calabria, dove il gap occupazionale è tra i più alti d’Italia (20,37%), il microcredito ha generato impatti concreti. Presenti all’iniziativa i vertici nazionali dell’Ente Nazionale per il Microcredito: il Segretario Generale Riccardo Graziano, che ha sottolineato come lo strumento del microcredito sia oggi una vera politica attiva del lavoro, capace di generare impatto misurabile e inclusivo e che bisogna continuare a lavorare in questa direzione, considerati i risultati notevoli già ottenuti sui territori; il Vice Segretario Giovanni Nicola Pes, che ha evidenziato la trasversalità e la diversificazione delle azioni messe in campo da ENM e la necessità di rafforzare la raccolta di dati e la presenza territoriale per migliorare ulteriormente qualità e accessibilità degli interventi; il Consigliere Mario La Torre, che ha messo in evidenza l’importanza della programmazione degli interventi, che non può prescindere dalle specificità e dalle esigenze dei territori edalla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per la Regione Calabria, sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, che ha parlato di microcredito come strumento per incoraggiare i cittadini e costruire sviluppo duraturo ed attrattività; il Vice Presidente della Giunta Filippo Pietropaolo, che ha espresso l’impegno della Regione per consolidare un ecosistema favorevole alle microimprese, mediante l’attuazione di molteplici iniziative, con particolare riguardo alla digitalizzazione ed all’innovazione ed il Dirigente Generale Paolo Praticò, che ha ribadito l’importanza di calibrare gli strumenti nell’ottica dello sviluppo imprenditoriale diffuso, del sostegno alle start up innovative e della valorizzazione delle aree interne. Il Sindaco di Lamezia Terme Mario Murone ha ringraziato per aver scelto la città come sede dell’evento, dicendo che l’accompagnamento gratuito all’autoimpiego è anche un gesto politico di prossimità, di equità e di giustizia sociale. Murone ha sottolineato inoltre che a breve sarà operativo lo sportello ENM presso la sede del Comune e che auspica l’apertura di un altro punto presso LameziaEuropa. Particolare attenzione è stata dedicata a “Yes I Start Up Calabria”. Il Project Manager Antonio Rispoli ha sottolineato il forte impatto sociale ed il valore umano, utilizzando le parole del Presidente Roberto Occhiuto, “un esempio di Calabria positiva, che offre opportunità concrete e fiducia”. Rispoli ha messo in risalto che la forza del progetto nasce dalla sinergia tra ENM e Regione Calabria e che, Yes I Start Up Calabria, in forma gratuita, ha formato oltre 3.600 persone e permesso l’avvio di 1198 imprese. A fare la differenza è stato il modello di ecosistema costruito: una rete di enti pubblici, professionisti e associazioni che ha garantito supporto concreto, anche nelle aree più periferiche, attraverso uno strumento stabile, accessibile ed inclusivo, capace di generare fiducia, opportunità e cambiamento reale nei territori. Il Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara ha sottolineato che favorire la nascita di microimprese significa rafforzare anche il sistema industriale, perché si amplia la rete dell’economia produttiva e si trattiene capitale umano. L’Amministratore Delegato di Fincalabra Alessandro Zanfino ha ribadito l’impegno assunto con la Regione di investire sullo sviluppo di un sistema di partnership, che favorisca, attraverso servizi di qualità, chi voglia fare impresa, ricordando i risultati concreti della collaborazione con l’ENM. La Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Lamezia Terme Giovannella Famularo ha evidenziato come il supporto dei professionisti possa migliorare efficacia e sostenibilità delle nuove imprese. La Vice Presidente di ANCI Calabria Maria Grazia Vittimberga ha richiamato il ruolo dei Comuni come sentinelle di prossimità e ha auspicato una rete stabile tra Regione, enti locali, enti del terzo settore e microcredito per raggiungere ogni comunità. L’evento, moderato dalla giornalista Francesca Travierso, ha dimostrato che il microcredito, se ben integrato con il territorio ed in stretta sinergia con le amministrazioni locali, rappresenta non solo una risposta alla vulnerabilità economica, ma anche un investimento nell’inclusione, nella coesione, nell’autonomia e nel futuro delle comunità locali. All’incontro, valido anche come sessione di accreditamento, hanno partecipato oltre centocinquanta docenti abilitati all’erogazione dei percorsi gratuiti di accompagnamento all’autoimpiego, previsti dal progetto Yes I Start Up Calabria.

