Pride di Catanzaro, Orrico: «Polemica della Lega divisiva e distorsiva della realtà»

il dibattito

CATANZARO “La polemica riguardo l’iniziativa Road to Pride di Catanzaro scaturita negli ultimi giorni, e portata avanti dalla Lega, finanche con suoi esponenti in Parlamento, racconta di una visione buia, divisiva e distorsiva della realtà, così come della società, espressa dal partito di Salvini”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico. “La Lega– dice Orrico -, in particolare con alcuni suoi esponenti, sta portando avanti una crociata, questa sì di natura ideologica, contro i percorsi di educazione affettiva e sessuale nelle scuole, parlando di una inesistente ideologia gender. Non riescono a comprendere la differenza fra la necessità di informare i nostri giovani per renderli consapevoli delle proprie scelte e le vuote teorie complottistiche che agitano ogni qual volta si parla di diritti civili. Allargare il novero dei diritti, salvaguardare quelli esistenti, contrastare discriminazione, esclusione e violenze, non sono argomenti sufficienti per farli desistere dall’innescare sentimenti di insofferenza e intolleranza verso quanti, tanti per fortuna, sono diversi da loro. Quando si investe – conclude Anna Laura Orrico – in progetti educativi basati sul confronto e sul dibattito, con un approccio inclusivo e con rispetto verso tutti, si investe nella capacità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze di essere cittadini migliori domani”.

