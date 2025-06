Psr, liquidati 10 milioni di euro per gli agricoltori calabresi

il decreto

CATANZARO Dieci milioni di euro in arrivo per gli agricoltori calabresi grazie al decreto PSR numero 0177, a firma Arcea. Lo comunica l’assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria retto dall’assessore Gianluca Gallo.

L’importo esatto di euro 10.017.031,22 è così suddiviso tra le varie Misure: 316.261,13 euro Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; 55.459,01 euro Misura 11 – Agricoltura biologica; 68.063,14 euro Misura 16 – Cooperazione; 3.298.070,49 euro Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader-Sltp (sviluppo locale di tipo partecipativo); 118.800,00 euro Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole; 140.764,49 euro Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 4.194.013,97 euro Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali; 932.743,78 euro Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; 769.904,34 euro Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; 122.950,87 euro Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. L’importo erogato oggi fa seguito ai 21 milioni di euro liquidati da Arcea nella giornata di venerdì scorso tramite l’elenco n. 9 di Domanda Unica, ossia il penultimo relativo alla campagna 2024. Il successivo elenco di saldi sarà finanziato entro il prossimo 30 giugno e nei prossimi giorni sono previsti anche ulteriori finanziamenti legati al PSR.