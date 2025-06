Auto si ribalta nella notte, quattro feriti nel Catanzarese

sul posto vigili del fuoco e carabinieri

SAN PIETRO APOSTOLO Nella notte scorsa, intorno alle ore 1:50, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta per un incidente stradale nel comune di San Pietro Apostolo. Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura, una Ford Focus, che per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada ribaltandosi. A bordo del veicolo si trovavano quattro giovani, di cui un maggiorenne e tre minorenni. Tutti i passeggeri hanno riportato ferite e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Servizio 118 intervenuto tempestivamente sul posto. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato. Presenti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Catanzaro per gli adempimenti di competenza.

