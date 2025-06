Tra presente e futuro, l’edilizia in Calabria motore del cambiamento

l’agenda

CATANZARO Il comparto edile calabrese torna al centro del dibattito pubblico con un appuntamento di grande rilievo: lunedì 30 giugno, a partire dalle ore 10.30, la sede di ANCE Calabria, in via A. Lombardi 10 a Catanzaro, ospiterà l’incontro “L’edilizia in Calabria motore del cambiamento: i dati economici fra presente e futuro”. L’iniziativa si propone come un’occasione di confronto sullo stato dell’industria delle costruzioni in Calabria, settore strategico per lo sviluppo economico e infrastrutturale della regione, in una fase di grandi trasformazioni legate al PNRR, alla transizione ecologica e alla rigenerazione urbana. Ad aprire i lavori sarà Roberto Rugna, Presidente di ANCE Calabria, seguito dalla presentazione del rapporto sull’industria delle costruzioni in Calabria a cura di Flavio Monosilio, Direttore del Centro Studi ANCE. Alle ore 11.30 prenderanno la parola: Giovan Battista Perciaccante, Vice Presidente ANCE con delega al Mezzogiorno; Maria Stefania Caracciolo, Assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori Pubblici. Dopo il dibattito, che coinvolgerà i presenti in un momento di confronto aperto, il programma prevede le conclusioni affidate a Romain Bocognani, Direttore Generale ANCE, alle ore 12.30. L’incontro è promosso da ANCE Calabria e punta a fornire strumenti di analisi aggiornati e condivisi sul ruolo strategico del settore delle costruzioni nel contesto regionale. Un comparto che, oltre a rappresentare un volano occupazionale e produttivo, è sempre più protagonista nei processi di innovazione e sostenibilità, con ricadute dirette sulla qualità della vita, sulla sicurezza del territorio e sull’attrattività della Calabria. L’appuntamento del 30 giugno si configura come un momento di riflessione operativa e di proposta, utile a rafforzare la rete tra istituzioni, imprese e professionisti del settore.

