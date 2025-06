Congresso Pd, Ciacco: «Ho deciso di presentare esposto denuncia sui fatti di Rende»

l’annuncio

COSENZA «Confido nella serenità e sulla responsabilità della Commissione regionale per il Congresso affinché possa esserci un esame obiettivo del ricorso che ho inoltrato, nella mia qualità di rappresentante della mozione “Ripartire da noi”, avverso allo svolgimento del congresso del PD del circolo di Rende. Non può, però, essere sottovalutata la dimensione dei gravi fatti che si sono registrati durante le operazioni congressuali. Ritengo doveroso che sia la magistratura ad accettare responsabilità di eventuali fattispecie di profili penali. A questo fine ho deciso e ritenuto opportuno presentare un esposto denuncia presso la procura della Repubblica di Cosenza». Così in una nota Antonio Ciacco, rappresentante di lista del candidato Le Fosse.