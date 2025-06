l’episodio

LAMEZIA TERME Un incidente, senza gravi conseguenze, è avvenuto oggi nei pressi della stazione centrale di Lamezia Terme, nel quartiere Sant’Eufemia. Un’auto, una Dacia Duster, per ragioni ancora in corso di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata. Tanta paura per il conducente, prontamente soccorso dai sanitari del Suem 118 giunti sul posto. Presenti per gli adempimenti del caso anche gli agenti della Polizia locale e dei Vigili del fuoco. (redazione@corrierecal.it)