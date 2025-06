Pd Catanzaro, la mozione “Partecipazione Responsabile” prende il 34%

il congresso

CATANZARO I promotori della mozione ‘Partecipazione Responsabile’, tra cui l’avvocato Francesco Pitaro candidato alla segreteria provinciale catanzarese del Pd, si dichiarano ampiamente soddisfatti dell’esito del voto nei circoli della città di Catanzaro nel corso del congresso che si sta tenendo in questi giorni in tutte le province calabresi. «Pur avendo costruito la mozione in tempi brevissimi – scrivono i promotori – agendo a mani nude e dovendo sormontare svariate difficoltà logistiche e competere con una folta cordata politica istituzionale che ha deciso a tavolino la propria proposta ritenendola indiscutibile, i voti ottenuti costituiscono il 34,32 per cento del totale. Nei quattro circoli dove si è regolarmente votato, “Partecipazione Responsabile” ha infatti ottenuto voti 51/17/13 (81); la mozione ‘Insieme’ voti 61/31/63(155)».

