Arrical verso la normalizzazione gestionale: parte la “caccia” al dg

DALLA REGIONE

CATANZARO L’Arrical sulla strada della normalizzazione gestionale. E’ stato pubblicato sul sito della Regione l’avviso per la formazione di un elenco di aspiranti alla nomina di direttore generale dell’Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria, l’ente di governance dell’intero settore ambientale istituto nel 2022 con una legge regionale fortemente ispirata dal presidente Roberto Occhiuto. L’avviso è stato varato con decreto del direttore generale del Dipartimento regionale Ambiente, Salvatore Siviglia. Si tratta di un passaggio importante ai fini della piena operatività dell’Arrical, ente strategico nello scacchiere regionale ma ancora non al massimo delle proprie funzioni anche se nei mesi scorsi è stato nominato il presidente nella figura del sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari ed è stato composto il Consiglio direttivo d’ambito, mentre al momento sul piano gestionale è operativo il commissario straordinario, Luciano Vigna, capo gabinetto del governatore Roberto Occhiuto, che è subentrato al primo commissario, Bruno Gualtieri. Secondo quanto prevede il decreto gli aspiranti hanno due settimane di tempo per produrre la domanda. Tra i requisiti richiesti competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere.

Il direttore generale

Il direttore generale di Arrical – prevede la legge istitutiva – «è nominato dal presidente della Giunta regionale sentito il consiglio direttivo d’ambito ed è individuato mediante procedura idoneativa tra i soggetti in possesso dei requisiti» previsti dall’avviso. Il direttore generale è «il legale rappresentante dell’ente, ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in relazione agli obiettivi fissati e svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all’impiego dei mezzi più idonei ad assicurare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’attività…»: dura in carica cinque anni e percepisce un trattamento economico annuo lordo equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale. (c. a.) (Nella foto una riunione del Consiglio direttivo di Arrical con Vigna, Ferrari e l’assessore regionale all’Ambiente Calabrese)

