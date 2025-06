Congresso Pd a Cosenza, la mozione Le Fosse: «Eletto segretario provinciale»

l’esito finale

COSENZA «Il congresso provinciale del Pd di Cosenza si avvia a conclusione. I pochi congressi che ancora dovranno svolgersi in queste ore non incidono nella modifica dell’esito finale per l’attribuzione dei delegati all’assemblea provinciale. Pertanto il dato finale prevede 33 delegati da attribuire alla lista “Le Fosse” e 27 alla lista “Lettieri”. Questo dato potrebbe addirittura essere modificato a favore di Le Fosse dall’esito del congresso di Corigliano Rossano e dei congressi in corso di svolgimento nel collegio della Destra Crati. Pino Le Fosse è eletto dunque segretario della federazione provinciale del Pd di Cosenza». Ad annunciarlo in una nota è il Coordinamento provinciale mozione “Le Fosse”. «È grave che tutt’ora – continua il Coordinamento – purtroppo, persista un tentativo di ribaltare a tavolino il dato acquisito sul campo. L’auspicio è che ciò non accada. Ove mai, incredibilmente, dovesse accadere sarà necessariamente investito il Tribunale civile di Cosenza a certificare l’esito congressuale. Coordinamento provinciale mozione “Le Fosse”».

