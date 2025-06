M5S, prima assemblea provinciale a Vibo Valentia

DAI PARTITI

VIBO VALENTIA «Grande successo della prima Assemblea Provinciale del Movimento 5 stelle Vibonese, tenutasi presso l’hotel vecchia Vibo. Un fiume di interventi tra attivisti ed iscritti per discutere di organizzazione e radicamento sui territori alla luce delle recenti modifiche statutarie». Lo riporta una nota del Gruppo territoriale M5S di Vibo Valentia. «Durante i lavori della Prima parte, presieduta da Luisa Santoro, Coordinatrice provinciale, e introdotta da Michele Furci, Rappresentate del Gruppo Territoriale del M5S vibonese, la riunione degli iscritti – prosegue la nota – ha condiviso il percorso tracciato nel corso della positiva esperienza del nuovo organismo di base, che nel corso degli ultimi due anni ha raggiunto importati risultati. Il M5S vibonese infatti, oltre ad aver confermato nelle ultime elezioni politiche il deputato al Parlamento, con la campagna elettorale delle comunali ha contribuito in maniera determinate alla conquista del capoluogo di Vibo Valentia con il sindaco Enzo Romeo, ottenendo tre consiglieri comunali e due assessori. Il M5S ha posto in tal modo basi solide per un’azione amministrativa in grado di affrontare con slancio i problemi della città e dell’intera provincia. L’assemblea perciò, forte dei risultati raggiunti, con la straordinaria presenza registrata ha inteso avviare un percorso per giungere alla prossima assemblea regionale del M5S con un programma in grado di sotenere una propria candidatura forte e vincente, poiché espressione del proprio radicamento scaturente dall’impegno costante e coerente profuso dal suo gruppo dirigente. La seconda parte dell’assemblea ha registrato la partecipazione delle organizzazioni sindacati, delle organizzazioni delle imprese artigiane, di dirigenti scolastici, degli studenti delle superiori, delle forze politiche dell’area progressita con il Pd, Sinistra Italiana, Verdi-Verdi, Progetto Vibo, del volanteriato del Terzo Settore, di rappresenti di aziende e del mondo giovanile. Il M5S, facendo propria la proposta lanciata dal sindaco Enzo Romeo nel corso del suo intervento, si è conclusa con l’idea di organizzare unagrande conferenza programmatica in grado di avviare con l’intera area progressista una nuova fase di concertazione con con tutti gli attori sociali. Ciò al fine di definire un nuovo Patto per lo sviluppo e così rilanciare un serrato confronto con la Regione sui tanti temi prioritari per i cittadini: sanità, infrastrutture, costi energetici e investimenti mirati per rendere appetibili gli investimenti delle imprese private. Condizione quest’ultima per fermare il declino, la desertificazione del territorio e dare speranze ai giovani che con i loro interventi numersi nell’assemblea provinciale del M5S hanno espresso un grande auspicio per il cambiamento delle politiche fallimentari finora perseguite. L’Assemblea si è conclusa con gli interventi del deputato Riccardo Tucci e di Anna Laura Orrico Coordinatrice regionale del M5S calabrese, che hanno ringraziato il gruppo dirigente vibonese per i traguardi raggiunti e tutti gli intervenuti per il positivo contributo portato alla discussione».



